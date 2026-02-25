Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate

Il nome di Gratteri si lega a un dibattito acceso tra i magistrati calabresi, causato dai toni usati nelle recenti dichiarazioni. Molti colleghi preferiscono mantenere un atteggiamento riservato, ma alcuni si schierano pubblicamente a favore del Sì, pur senza creare clamore. La differenza di opinioni si fa sentire anche in una regione tradizionalmente più prudente nel manifestare le proprie scelte politiche. La discussione continua tra le vie dei tribunali e i incontri informali.

«Il No non è il pensiero comune tra i magistrati. Anche in Calabria ci sono alcuni colleghi che, pur non facendo rumore, si esprimeranno a favore del Sì». A dirlo Federico Moleti, sostituto procuratore a Palmi. Tra le priorità della riforma c'è la separazione delle carriere. Qual è la sua idea a riguardo? «Prendo in prestito le parole di Giuliano Vassalli, redattore del nuovo codice di procedura penale del 1988. Intervistato dal Financial Times, trentanove anni fa, spiegava come la sua riforma non sarebbe funzionata senza la separazione delle carriere. Quando si pensò di unificarle, durante il fascismo, la prova si formava prima del dibattimento e non durante».

