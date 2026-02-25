Grattacielo la lettera aperta | Noi che abbiamo sempre pagato Aiutateci a trovare i finanziamenti

FERRARA "Siamo persone accomunate dalla stessa ferita: aver perso un luogo che chiamavamo casa", è uno dei passaggi della lettera aperta dei condomini del grattacielo. Il testo ricostruisce le fasi di una vicenda, con un appello alle istituzioni "che, senza peso per i contribuenti, possano aiutarci a trovare finanziamenti per continuare l'opera già intrapresa, anche attraverso il riscatto morale del buon nome del nostro condominio". "Siamo proprietari e residenti del Grattacielo – così comincia la missiva –. Siamo famiglie, lavoratori, pensionati. Non siamo numeri, non siamo slogan, non siamo un caso mediatico.