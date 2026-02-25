GRANDE FRATELLO VIP | LA NOTA UFFICIALE MEDIASET CHE SVELA TUTTI I DETTAGLI

Ora è davvero ufficiale e non più ufficioso. In pieno Sanremo, irrompe la nota diramata dai vertici di Mediaset sulla nuova edizione del Grande Fratello che sarà Vip. “Grande Fratello Vip” andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale. Rivoluzione nella tradizione per lo spin-off vip di Grande Fratello, il padre dei reality che dopo la tempesta dell’affaire Corona-Signorini tenta una ripartenza. Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario 🔗 Leggi su Bubinoblog

