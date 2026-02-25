Grande Fratello VIP 2026 | il clamoroso cachet di Selvaggia Lucarelli

Il Grande Fratello VIP riparte martedì 17 Marzo 2026  e  Selvaggia Lucarelli  sarà opinionista insieme a Cesara Buonamici. La scelta sarebbe stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi e, secondo quanto riportato, avrebbe convinto la giornalista anche grazie a un cachet definito “da capogiro”. E mentre i rumor sul cast aumentano, Lucarelli anticipa anche l’arrivo di “un personaggio che ci farà sognare”. L’indizio di Ilary Blasi sul GF VIP 2026 Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici: la coppia di opinioniste del GF VIP 2026. Per il Grande Fratello VIP 2026 è ufficiale l’ingresso di Selvaggia Lucarelli nella squadra del reality, al fianco di Cesara Buonamici. Per quest’ultima si tratta di un ritorno importante: ricoprirà infatti il ruolo di opinionista per la terza volta, confermando la continuità di un profilo considerato solido e riconoscibile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

