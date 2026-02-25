Il Grande Fratello VIP riparte martedì 17 Marzo 2026 e Selvaggia Lucarelli sarà opinionista insieme a Cesara Buonamici. La scelta sarebbe stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi e, secondo quanto riportato, avrebbe convinto la giornalista anche grazie a un cachet definito “da capogiro”. E mentre i rumor sul cast aumentano, Lucarelli anticipa anche l’arrivo di “un personaggio che ci farà sognare”. L’indizio di Ilary Blasi sul GF VIP 2026 Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici: la coppia di opinioniste del GF VIP 2026. Per il Grande Fratello VIP 2026 è ufficiale l’ingresso di Selvaggia Lucarelli nella squadra del reality, al fianco di Cesara Buonamici. Per quest’ultima si tratta di un ritorno importante: ricoprirà infatti il ruolo di opinionista per la terza volta, confermando la continuità di un profilo considerato solido e riconoscibile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello VIP 2026: il clamoroso cachet di Selvaggia Lucarelli

Leggi anche:

Selvaggia Lucarelli ha detto ‘si’ al Grande Fratello Vip: “Cachet da capogiro”

Grande Fratello VIP 2026: la rivelazione di Selvaggia Lucarelli sul cast

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, da Achille Costacurta ad Antonella Elia: Ilary Blasi fa sul serio (per evitare il flop); Come sarà e quando inizia il nuovo Grande Fratello VIP: il comunicato ufficiale; Grande Fratello Vip 2026, smentite sui concorrenti e data ufficiale: quello che sappiamo, le ultime news; Grande Fratello, via il vip dal titolo della prossima edizione.

Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5: data di inizio, opinionisti ed anticipazioniSvelata la data di partenza del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5: quando parte, durata ed opinionisti. superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, ecco la data ufficiale: Ilary Blasi insieme a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, il comunicato di MediasetMediaset ufficializza il ritorno del Grande Fratello Vip 2026: quando inizia il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste. gay.it

Ilary, non sei più unica, sei trina…” Selvaggia Lucarelli ha commentato così, con la sua solita ironia, l’annuncio ufficiale della sua presenza come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, affiancata da Cesara Buonamici. Dopo settimane di - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip" da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli x.com