Grand Ciel di Akihiro Hata dal 5 marzo al cinema

Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all’ultima Mostra del Cinema Venezia, Grand Ciel (FranciaLussemburgo), di Akihiro Hata (Les Invisibles, A la chasse), con Damien Bonnard – già visto nel ruolo principale di Les Misérables, candidato al Premio Oscar come Miglior Film Internazionale – arriva nelle sale il 5 marzo, distribuito da No.Mad Entertainment. Prodotto da Good Fortune Films e Les Films Fauves, Grand Ciel è sceneggiato dallo stesso regista con Jérémie Dubois. Nel cast, oltre a Bonnard, Samir Guesmi (Ibrahim, L’effetto acquatico, Fratè), Mouna Soualem (Ti meriti un amore, Presenza, You resemble me) e Tudor-Aaron Istodor (Fixeur, Miss Christina). Akihiro Hata, ispirandosi a un fatto realmente accaduto in Francia pochi anni fa, con Grand Ciel esplora il tema della sicurezza dei lavoratori, mettendo in luce come, in una società socialmente e tecnologicamente avanzata come la nostra, la vita umana venga messa troppo spesso in secondo piano rispetto agli interessi economici e politici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

