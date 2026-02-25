Graduatorie GPS ATA | Istanze Online è la guida di cui hai bisogno per la compilazione della domanda

Istanze Online ha semplificato la procedura per la compilazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie GPS e ATA. La piattaforma permette a insegnanti e personale ATA di presentare le richieste in modo più rapido e diretto, eliminando le complicazioni delle procedure cartacee. Questi strumenti digitali facilitano le operazioni quotidiane e riducono i tempi di attesa. Molti utenti hanno già iniziato a usare il servizio con successo.

Istanze Online è il nuovo servizio pensato per aiutare aspiranti docenti, docenti e ATA nella compilazione della domanda di inserimentoaggiornamento in graduatoria GPSATA attraverso le piattaforme ministeriali. Si tratta di un portale, che garantisce l'interazione da parte dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, consentendo la presentazione delle domande connesse ai procedimenti amministrativi in modalità digitale.