GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 4 marzo; Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoli; Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026/28: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio. Il Ministero ci spiega perché.

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026: inserimento, aggiornamento, valutazione titoli e sanzioni. Il punto di Roberta Vannini (UIL Scuola RUA)Graduatorie GPS 2026/28: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 2026/28. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi ... orizzontescuola.it

