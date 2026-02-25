GPS 2026 i consigli giusti per la compilazione della domanda | titoli riserve preferenze e scelta provincia QUESTION TIME con Sonia Cannas LIVE Mercoledì 25 febbraio alle 14 | 30

Sonia Cannas spiega come compilare correttamente le GPS 2026, causa della scadenza imminente del 16 marzo. Durante il question time live, fornisce indicazioni pratiche su come inserire titoli, riserve e preferenze, oltre a scegliere la provincia. Molti insegnanti stanno verificando le loro posizioni, poiché questa operazione può influenzare le supplenze future. La diretta si svolgerà mercoledì 25 febbraio alle 14:30, offrendo consigli utili per evitare errori.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30Il GPS 2026, i titoli e le preferenze sono al centro delle discussioni, mentre migliaia di docenti aspettano con ansia l’apertura della piattaforma per aggiornare le loro graduatorie provinciali.

