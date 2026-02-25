GPS 2026 dentro la piattaforma I 13 errori più comuni su titoli servizi inoltro SCHEDA PRATICA Il Punto di Giuseppe Semeraro

Giuseppe Semeraro segnala che la piattaforma GPS 2026 è aperta, a causa del caricamento delle domande per le nuove graduatorie. La piattaforma, accessibile tramite Istanze online con SPID o CIE, presenta almeno 13 errori frequenti, tra titoli, servizi e inoltri. Molti utenti incontrano difficoltà nel completare correttamente la procedura. La guida pratica aiuta a evitare gli errori più comuni durante la compilazione. La domanda può essere inserita fino alla scadenza prevista.

Graduatorie GPS: su Istanze online (chi è già registrato accede con SPID o CIE) è presente la piattaforma per la domanda 202628. Si sceglie una provincia, si richiede l'iscrizione in primaseconda fascia, si indicano titoli e servizi, si scelgono le scuole per le graduatorie di istituto. Scadenza 16 marzo ore 23.59. Ecco tutti i consigli utili di Giuseppe Semeraro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 2026: piattaforma in arrivo, cosa controllare. Il punto di Giuseppe SemeraroGiuseppe Semeraro ha annunciato un aggiornamento GPS previsto per il 2026, che ha suscitato grande attesa tra gli insegnanti.

GPS e GI 2026, tabelle titoli, preferenze, scelta scuole: facciamo il punto. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 24 febbraio alle 14:30Semeraro spiega le modalità di aggiornamento delle GPS e delle GI 2026, causate dall’apertura delle iscrizioni fino al 16 marzo.

Temi più discussi: Graduatorie Gps 2026, scadenza per la presentazione della domanda spostata almeno a marzo; GPS: la prova silenziosa della professionalità docente. Lettera; GPS 2026: aggiorna le tue competenze digitali e guadagna punti in graduatoria. Scopri le nostre promo; Al via le domande per le graduatorie GPS e le supplenze scolastiche.

VIDEO TUTORIAL | GPS 2026, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiC'è tempo fino al 16 marzo per inoltrare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Per aiutare gli utenti nella compilazion ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITIAggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto al via dal 23 febbraio ore 12. Scadenza 16 marzo ore 23.59. Chiara Cozzetto rappresentante della segreteria nazionale di Anief ci spiega i meccanism ... orizzontescuola.it

Referendum, incontro a TorricellaL'iniziativa è in programma nella giornata di domani #cronaca #torricella Giuseppe Semeraro - facebook.com facebook