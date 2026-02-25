Gol Gatti Juve Galatasaray 2-0 | i bianconeri ora credono nella rimonta Costa sta succedendo all’Allianz Stadium

Gol Gatti, la rimonta dei bianconeri continua. Nonostante l’inferiorità numerica, il difensore riapre i conti ed ora può succedere di tutto. In un momento di estrema sofferenza, con l’uomo in meno e le speranze di rimonta che sembravano svanire, l’Allianz Stadium è esploso per una rete di pura voglia e determinazione. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Spalletti ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: i bianconeri trovano il gol con un uomo in meno! Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’azione si è sviluppata sulla corsia laterale, dove il difensore francese ha pennellato un cross perfetto per l’inserimento dei saltatori: Kalulu scodella in mezzo un pallone dalla destra e ci prova Gatti che da due passi non sbaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Non è ancora finita per la Juventus! 2-0 sul Galatasaray nonostante l'uomo in meno, con GattiNonostante l'uomo in meno, la Juventus accorcia e trova il 2-0 sul Galatasaray al 69' con il gol di Federico Gatti. Nasce tutto da una situazione. tuttomercatoweb.com

Juventus-Galatasaray 2-0 - Ha segnato Gatti, la Juve ci crede anche con l'uomo in meno!70’ - GOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! LA JUVE LA RIAPRE ANCHE IN DIECI! HA SEGNATO GATTI! Pallone di Zhegrova per Kalulu, poi l’assist in mezzo per Gatti che si avventa sulla respinta di Cakir. tuttojuve.com

