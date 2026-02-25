God of War | Ed Skrein sarà Baldur nella serie live action di Prime Video!

Ed Skrein ha scelto di interpretare Baldur nella nuova serie live action di Prime Video, portando un volto noto nel cast. La decisione deriva dall’esigenza di dare vita a un personaggio complesso e carico di tensione, che ha un ruolo centrale nella trama. La produzione punta a offrire una rappresentazione fedele e coinvolgente dell’universo norreno, attirando l’attenzione dei fan più appassionati. La serie si prepara a entrare in fase di riprese.

L’universo norreno di God of War si prepara a sbarcare sul piccolo schermo e i fan hanno finalmente un volto per uno dei villain più iconici della saga. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno ufficializzato il casting per la serie TV di Prime Video: sarà Ed Skrein a interpretare Baldur, l’indimenticabile antagonista del capitolo videoludico del 2018. Chi è Baldur: il Dio che non prova dolore. Figlio di Odino e Freya, Baldur non è solo un guerriero formidabile, ma l’arma più letale nelle mani del Padre degli Dei. La sua caratteristica distintiva? Una maledizione che lo rende immune a qualsiasi sensazione fisica, dal piacere al dolore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

