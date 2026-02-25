gmail aumenta i limiti di dimensione degli allegati ma probabilmente non per te

Questo aggiornamento riguarda le soglie degli allegati in gmail e l’impatto sugli account Enterprise Plus. Per gli utenti privati restano invariati i limiti esistenti, mentre le aziende con licenza avanzata ottengono maggiore flessibilità per l’invio e la ricezione di file di grandi dimensioni. L’implementazione è in rilascio progressivo e raggiungerà i profili idonei entro le prossime settimane. allegati gmail: limiti attuali. Le regole operative distinguono tra invio e ricezione. Per l’invio diretto di file, il limite massimo è 25 MB, valore valido per tutti i tipi di account. Per quanto riguarda gli allegati ricevuti, la soglia massima è 50 MB. invio allegati: 25 MB. ricezione allegati: 50 MB. In ambito aziendale non si prevedono cambiamenti immediati per la maggior parte degli utenti; la linea guida resta quella di favorire la condivisione tramite link, quando possibile, piuttosto che allegati di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche:

Fairphone dice che le email di conferma degli ordini insoliti probabilmente non sono una violazione dei dati

‘C’è Posta per Te’ vince la sfida degli ascolti, ma ‘The Voice Kids’ si avvicina