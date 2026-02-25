gli stati vogliono fare causa a ursula e alla metsola per i poteri del parlamento

Che l’Unione europea sia in crisi non è una novità, ma ora il marasma assume nuovi risvolti istituzionali. Il Consiglio dell’Ue, infatti, sta per inviare una letteraccia alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accusando le rispettive istituzioni di allargare illegalmente i poteri del Parlamento. Il Consiglio minaccia anche di ricorrere alla Corte di giustizia. Il riferimento è alla discussione in corso sulla revisione dell’Accordo quadro del 2010 tra Parlamento e Commissione, la cui approvazione in plenaria è prevista per marzo 2026. Un documento interno al Consiglio Ue (in cui sono rappresentati i governi nazionali), recuperato dalla testata Politico, illustra la posizione del Consiglio rispetto alle discussioni in corso tra Parlamento e Commissione, allegando la bozza della lettera che sarà inviata. 🔗 Leggi su Laverita.info

Nell'Ue è braccio di ferro sui poteri del Parlamento europeo. Politico rivela che diversi Stati sono pronti al ricorso contro l'accordo con la Commissione che sarebbe "contrario ai Trattati"

