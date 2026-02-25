Il Thinking Day 2026 si svolgeva per rinnovare la promessa scout, attirando circa 750 giovani. La manifestazione si è tenuta nel fine settimana alla sala polivalente di Casumaro, con la partecipazione di ragazzi e ragazze di diverse età. Durante l’evento, si sono svolte attività e incontri che hanno coinvolto anche circa 250 adulti, tra volontari e genitori. La giornata si è conclusa con una messa presieduta dal Cardinale Zuppi, alla quale hanno assistito circa 1000 persone.

Sabato e domenica, circa 750 ragazze e ragazzi hanno partecipato al Thinking Day 2026, la "Giornata del Pensiero", l’appuntamento annuale in cui gli scout di tutto il mondo rinnovano la propria Promessa, organizzata alla polivalente di Casumaro e in occasione della messa con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, la presenza ha toccato le 1000 persone. L’evento ha visto riuniti in un grande momento di fraternità tutti i gruppi scout Agesci della Zona di Ferrara, affiancati per l’occasione dal gruppo scout CngeI di Bondeno e dai "vicini di casa" del Cngei di Massa Finalese. Circa 750 giovani tra gli 8 e 21 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il contributo della Bcc alla terapia intensiva polivalente di Ravenna: nuovi arredi per sala d'aspetto e sala colloquiLa Bcc ha donato nuovi arredi per migliorare gli spazi della terapia intensiva di Ravenna, a causa della necessità di rendere più confortevoli e pratiche le aree di attesa e i punti di incontro.

Colorno-Torrile: intitolata alla memoria dell’infermiera Tagliavini la sala polivalente della Casa della SaluteLa sala polivalente della Casa della Salute di Colorno-Torrile è stata intitolata alla memoria dell'infermiera Elisabetta Tagliavini, in occasione del suo compleanno, il 7 gennaio.

momento della Promessa Scout

Argomenti discussi: Gli scout rinnovano la promessa. Alla sala polivalente mille giovani; Enna: gli scout Agesci celebrano la Giornata del Pensiero; Giornata del Pensiero il 22 febbraio con gli scout AGESCI Messina e Milazzo; La gioiosa invasione di Casumaro da parte di 750 scout.

La gioiosa invasione di Casumaro da parte di 750 scoutCasumaro Un’invasione pacifica, colorata e piena di entusiasmo ha animato Casumaro nel fine settimana appena trascorso. Sabato e domenica circa 750 tra ragazze e ragazzi hanno partecipato al Thinking ... msn.com

Domenica 22 febbraio abbiamo vissuto la "giornata del pensiero" con i fratelli e le sorelle scout del gruppo MASCI e AGESCI Casamassima3. È l'importante appuntamento annuale per tutti gli scout del mondo. È il giorno del rinnovo della promessa. È il potersi - facebook.com facebook