Gli esiti disastrosi delle credenze pseudoscientifiche

Il 19 febbraio 2026, una giovane donna con lupus e problemi ai reni ha subito conseguenze legali a causa di credenze pseudoscientifiche. La causa risale a decisioni prese senza basi scientifiche che hanno compromesso la sua salute. La sentenza di primo grado a Firenze ha chiarito come scelte sbagliate abbiano influenzato il suo percorso clinico e legale. La vicenda mette in evidenza i rischi di affidarsi a teorie non scientifiche in ambito medico.

Il 19 febbraio 2026 il tribunale di Firenze ha pronunciato una sentenza di primo grado che ricostruisce in modo puntuale la vicenda clinica di una giovane donna affetta da lupus eritematoso sistemico con interessamento renale e attribuisce a una precisa sequenza decisionale conseguenze altrettanto precise sul piano giuridico. La paziente era seguita da anni in centri specialistici, prima a Roma e poi a Pisa, con terapia immunosoppressiva conforme alle linee guida per il Les renale; nel marzo 2016 si rivolge a un medico di base che esercita anche come omeopata e da quel momento iniziano i guai. Secondo quanto riportato nella motivazione, al primo incontro dell'11 marzo 2016 il sanitario prospetta la guarigione attraverso il proprio metodo omeopatico, collegandola alla sospensione delle terapie farmacologiche in atto, descritte come dannose e di ostacolo alla guarigione; la paziente riduce la posologia e, da maggio 2016, interrompe l'assunzione degli immunosoppressori, circostanza che emerge anche dalla documentazione in atti.