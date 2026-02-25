Gli aumenti in busta paga per 3,8 milioni di lavoratori a partire da aprile 2026
C'è una bella sorpresa in arrivo per 3,8 milioni di lavoratori. Le buste paga dei prossimi mesi saranno più "ricche", grazie alle novità illustrate dall'Agenzie delle Entrate nella circolare 2E: la "tassa piatta" al 5% sugli incrementi retributivi e i rinnovi contrattuali, e l'imposta sostitutiva del 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Queste novità contribuiranno a modificare in positivo lo stipendio di alcune categorie di lavoratori, con i primi accorgimenti che dovrebbero "apparire" sui cedolini già a partire dal mese di aprile. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la tassazione al 5% si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33mila euro. La misura riconosce una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi da rinnovi contrattuali nazionali (Ccnl) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
