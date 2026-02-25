Gli ascolti di Sanremo | debutta con 9,6 milioni e 58% di share In calo rispetto agli ultimi 3 anni

Sanremo, 25 febbraio 2026 - Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. L'anno scorso i telespettatori nella media della prima serata furono 12 milioni e 630mila, pari al 65,3% di share. La prima serata di Carlo Conti ha incassato il quarto miglior risultato in termini di share dal 1997 (quando fu Mike Buongiorno a condurre), (dopo il 2025, 2024 e 2023) quando fu il 58,74%. Can Yaman si inchina a Kabir Bedi Gli ascolti di prima e seconda parte La prima parte della prima serata di Sanremo 2026 (dalle 21.42 alle 23.34) ha raccolto in media, in termini di total audience, 13 milioni 158mila, pari al 57.7% di share; la seconda parte (dalle 23. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

