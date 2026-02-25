Gli ascolti di Sanremo | debutta con 9,6 milioni di spettatori e 58% di share In calo rispetto agli ultimi 3 anni

Sanremo, 25 febbraio 2026 - Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. L'anno scorso i telespettatori nella media della prima serata furono 12 milioni e 630mila, pari al 65,3% di share. La prima serata di Carlo Conti ha incassato il quarto miglior risultato in termini di share dal 1997 (quando fu Mike Buongiorno a condurre), (dopo il 2025, 2024 e 2023) quando fu il 58,74%. Indian actor Kabir Bedi (L) and Turkish actor Can Yaman (R) on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 24 February 2026. The music festival will run from 24 to 28 February 2026. ANSAETTORE FERRARI Gli ascolti di prima e seconda parte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Gli ascolti di Sanremo: debutta con 9,6 milioni e 58% di share. In calo rispetto agli ultimi 3 anni

Leggi anche: Sanremo debutta con 9,6 milioni e 58% di share. In calo rispetto agli ultimi 3 anni

Temi più discussi: Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?; Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: spettatori e share; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Top e flop della prima serata del Festival di Sanremo 2026, le pagelle.

Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: spettatori e shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti verranno resi noti in tarda mattinata. corriere.it

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiQuanto ha fatto la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 in termini di ascolti tv? Scopriamolo subito: ecco i dati auditel. donnapop.it

Sanremo 2026: il Festival domina gli ascolti fin dal primo giorno Il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato su Rai 1, con Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica, conquistando l'attenzione di tutta Italia. La programmazione del primo canale si - facebook.com facebook

I dati Auditel sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo x.com