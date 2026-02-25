Gli artisti brianzoli che ringraziano l' Arma con un grande murale all' interno della caserma

Il Gruppo Pittori Biassonesi ha realizzato un grande murale nella caserma di Biassono, per ringraziare l'Arma. La scena mostra la fiamma, il tricolore e la scritta “Nei secoli fedele”. La scelta di dedicare l’opera ai rappresentanti dell’Arma nasce dall’apprezzamento per il loro impegno quotidiano. Il murale si trova nella zona principale della caserma, visibile a tutti i militari e visitatori. La presenza dell’opera si fa notare fin dall’ingresso.

La fiamma, il tricolore e la scritta “Nei secoli fedele”. Ecco il murale realizzato all’interno della caserma di Biassono dal Gruppo Pittori Biassonesi, storico sodalizio presente nel comune brianzolo. Un murale carico di significato e di emozioni quello che svetta all’interno della stazione di via Cesana e Villa. L’opera è stata inaugurata nella giornata di domenica 22 febbraio, alla presenza del comandante Roberto Buttignol e del sindaco, Luciano Casiraghi. “Un’esperienza unica, uno straordinario lavoro di gruppo non solo per il risultato finale ma per l’intero processo creativo collettivo dei soci che hanno aderito alla iniziativa cimentandosi nella creazione dei vari bozzetti diventati poi delle opere vere e proprie “, spiegano gli artisti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

