Gli alunni del Chiodo e dell’Arzelà in visita ai campi di concentramento

Gli studenti del Chiodo e dell’Arzelà hanno deciso di visitare i campi di concentramento per ricordare le vittime dell’Olocausto. La scelta nasce dall’opportunità di approfondire la storia e comprendere le conseguenze di quegli eventi. Durante il viaggio, hanno visto i resti di Auschwitz-Birkenau e il quartiere ebraico di Cracovia, toccando con mano la storia di un passato difficile. La visita serve a mantenere vivo il ricordo di quei momenti.

Trenta studenti liguri, vincitori della 18ª edizione del concorso '27 gennaio-Giorno della memoria' organizzato dal Consiglio regionale, sono partiti per un viaggio in Polonia, per visitare Cracovia, l'antico quartiere ebraico e il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Partecipano al viaggio anche sette studenti della Spezia dell'Iiss Einaudi Chiodo (Ariel Castro Encarnacion, Marianna De Aza, Stella Kalamus, Wiam Kamal, Rita Ogbezuwa, Sara Ramognino e Sophie Stefanelli) e sette ragazzi dell'Iss Parentucelli Arzelà di Sarzana (Aurora Benedetti, Matteo Castropignano, Andrea Ferla, Leonardo Francalanci, Bilal Laaloui, Riccardo Petacchi e Daniel Todor Robert).