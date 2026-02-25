giustizia nuovo scontro tra gratteri e nordio sugli organici

Nuovo botta e risposta tra il magistrato Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Dopo lo scontro sulle correnti del Csm, questa volta la querelle riguarda gli organici. «Bisognerebbe coprire tutti i buchi, tutte le scoperture che ci sono e poi rivedere la geografia giudiziaria. Anziché riaprire i tribunali come ha fatto adesso il ministro, riaprendo Bassano del Grappa, bisognerebbe chiudere i piccoli tribunali perché non funzionano bene», ha detto il procuratore di Napoli a margine dell’inaugurazione dell’anno formativo della Scuola superiore della magistratura a chi gli chiedeva quali fossero gli interventi necessari per migliorare l’amministrazione della giustizia. «Bisogna fare sinergia perché ogni volta che si apre un ufficio giudiziario c’è sempre un procuratore della repubblica con tutta la struttura amministrativa che ne consegue. Bisognerebbe accorpare e fare sinergia, altrimenti saranno sempre più in difficoltà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Giustizia, continua lo scontro tra Nordio e Gratteri sul referendumIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato duramente le dichiarazioni di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che aveva affermato che gli indagati, i responsabili della massoneria deviata e i poteri forti sarebbero favorevoli al Sì nel referendum sulla giustizia.

Referendum Giustizia, Gratteri: “Votano sì imputati e indagati”. NordioIl referendum sulla giustizia sta accendendo il dibattito tra politici e cittadini.

Tempesta perfetta alle Camere: fiducia blindata, Ucraina e dazi infiammano lo scontroSettimana esplosiva in Parlamento: fiducia sul Milleproroghe, voto sugli aiuti all’Ucraina e scontro su Giustizia e dazi USA. tag24.it

Referendum giustizia, nuovo appuntamento domenica primo marzo: Votiamo no, ecco perchéNuovo appuntamento in vista del referendum sulla giustizia. Questa volta si tratta dei sostenitore del no, in particolare Potere Al Popolo che invita i cittadini all’oratorio di Rebbio per un confront ... comozero.it

Riflessione sulla massicca partecipazione popolare ai dibattiti dedicati alla Riforma Giustizia. Nuovo inizio - facebook.com facebook

