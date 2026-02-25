Giunta itinerante Salis e assessori in Valpolcevera | i temi caldi

La prima parte della giornata prevede la riunione di giunta, durante la quale saranno illustrati e approvati alcuni provvedimenti: insieme al presidente del Municipio, Michele Versace, e alla giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali discuteranno anche questioni importanti per il territorio. È previsto un momento di confronto con i membri del consiglio municipale. Prima dell’avvio dei lavori, la sindaca Salis rivolgerà un saluto ai dipendenti del Municipio. Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita alla Casa di Quartiere, a Begato (poliambulatorio, casetta ambientale, farmacia, asilo), In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: il Chiostro di Certosa, la Biblioteca Cervetto, il cantiere Cociv a Trasta, piazza De Caroli, Pontedecimo, via Polonio, viabilità della vallata, area ex Miralanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’AssembleaBeppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Giunta itinerante: nel Municipio Levante il terzo appuntamentoLa sindaca Silvia Salis porta la sua giunta itinerante anche nel Municipio Levante.

Temi più discussi: Sicurezza, presentato il nuovo Piano per la sicurezza urbana 2026: più prossimità, controllo delle periferie e trasporti protetti; Nuove regole più morbide per gli artisti di strada: giunta Salis al lavoro per migliorare le norme; Regolamento arte di strada: la giunta Salis lavora alla revisione, critiche dal centrodestra; Sicurezza in centro storico, scontro sui numeri della polizia locale: Gambino accusa la giunta Salis, Viscogliosi replica Dati falsati -.

Municipi, domani la quarta tappa della giunta itinerante in ValpolceveraAl mattino riunione con gli assessori e il presidente Versace, poi l'incontro con i comitati di San Quirico, San Biagio e Pontedecimo e infine sopralluoghi a Begato, Certosa, Trasta e nelle altre aree ... lavocedigenova.it

Giunta itinerante, Salis e assessori in Valpolcevera: i temi caldiLa giunta itinerante fa una nuova tappa: dopo Ponente, Media Val Bisagno e Levante , questa volta sarà la Valpolcevera ad accogliere l’iniziativa, giovedì 26 febbraio, a partire dal mattino, presso la ... genovatoday.it

Continua il botta e risposta politico sul PUD a Celle. Negli incontri della giunta itinerante nelle frazioni verrà illustrato il progetto ai cittadini - facebook.com facebook

Giovedì 29 gennaio si è tenuta la Giunta itinerante del Comune di Genova nel Municipio IX Levante: un'occasione per incontrare chi si occupa della città e del territorio x.com