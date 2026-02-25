Giovani magistrati preoccupati e intimoriti dalla riforma L' ultimo spauracchio usato da Gratteri

“Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate” "Io già vedo giovani magistrati preoccupati, intimoriti, si fanno domande. Ho visto già lo scorso anno gente che cominciava a pensare di non fare più il pm e passare a chiedere di fare il giudice perché preoccupati del futuro della figura del pm". Sono queste le affermazioni fatte, arrivando a Castel Capuano, dove si tiene la cerimonia di apertura dell'anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura, Nicola Gratteri, capo della procura di Napoli. “Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate” “Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate” "Già l'effetto negativo c'è stato, già incomincia a esserci e a serpeggiare una certa preoccupazione, soprattutto tra i giovani magistrati", sostenendo che se dovesse vincere il Sì al referendum la situazione potrebbe peggiorare "perché nessuno crede che si vanno a modificare 7 articoli della costituzione per 48 magistrati per anno" che fanno il passaggio, "anche i non attenti ai lavori", sostiene il capo dell'ufficio inquirente partenopeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.

Milano: Anm, 'illazioni contro gip, preoccupati da campagna per screditare magistrati'La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Milano esprime preoccupazione per articoli di stampa che sollevano dubbi sui criteri di assegnazione dei procedimenti e sul ruolo della presidente di sezione, ritenendo si tratti di una campagna volta a screditare i magistrati.

Argomenti discussi: Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla; Referendum, Conte: Meloni preoccupata attacca la magistratura.

Gratteri: Riforma della Giustizia, giovani magistrati già intimoritiGià vedo i giovani magistrati molto preoccupati intimoriti. Si fanno domande. Già dallo scorso anno c'è gente che comincia pensare di non fare più il pm. Risponde così il procuratore di Napoli, Nico ... msn.com

Gratteri: Riforma della Giustizia, vedo giovani magistrati già intimoritiIl procuratore capo di Napoli a margine della cerimonia a Castel Capuano: Io ascolto tutti. Non sopporto l’arroganza del potere ... napoli.repubblica.it

Furgiuele: “I condannati sono fratelli, i magistrati nemici. CasaPound alla Camera Quel popolo esiste, sono giovani che lavorano in fabbrica e la sera si pagano le sezioni. Può non piacere ma io non lo abbandono”. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook