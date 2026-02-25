Giornata internazionale di lotta al Papillomavirus | vaccinazioni straordinarie in provincia di Novara

Il 4 marzo 2026 si celebra la Giornata internazionale di lotta al Papillomavirus (Hpv), un evento dedicato alla prevenzione delle infezioni da e dei tumori a esse associati. In occasione di questa giornata, il servizio Igiene e sanità pubblica dell’Asl Novara ha organizzato una seduta straordinaria di vaccinazione, presso le sedi di Novara e di Borgomanero, dalle 14 alle 18. La seduta è riservata ai ragazzi nati negli anni 2011, 2012 e 2013, residenti nel territorio dell'Asl Novara, che ancora non abbiano ricevuto un ciclo completo di vaccinazione. Si ricorda che la vaccinazione contro l’Hpv comporta la somministrazione di due dosi a distanza di almeno sei mesi. L’accesso alla seduta vaccinale è libero, senza appuntamento: a Novara in viale Roma ingresso C2; a Borgomanero in via Cavigioli piano seminterrato del servizio vaccinale. "La vaccinazione contro l’Hpv rappresenta una forma fondamentale di prevenzione primaria perché protegge dall’infezione da Papillomavirus umano, responsabile di diverse patologie tumorali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

