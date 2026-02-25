?In Piazza del Popolo sarà allestita 'Pompieropoli', un percorso ludico-educativo dove i più piccoli potranno vivere l'emozione di essere ‘vigili del fuoco per un giorno’ Venerdì 27 febbraio in occasione della ricorrenza degli 87 anni dalla fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il comando provinciale di Forlì-Cesena invita la cittadinanza a una giornata di eventi celebrativi.?Dalle ore 10 alle 12 Piazzetta della Misura a Forlì ospiterà un'esposizione di automezzi e attrezzature. Il personale operativo sarà a disposizione della cittadinanza per illustrare le caratteristiche tecniche dei mezzi d’intervento utilizzati dai Vigili del Fuoco per garantire il soccorso quotidiano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nel giorno della festa della Befana l'evento dei vigili del fuoco con "Pompieropoli"Il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasforma in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che potranno...

Temi più discussi: Cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Giornata della Fondazione dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio celebrazioni in Calabria: 87 anni al servizio del Paese; Giornata della fondazione dei Vigili del fuoco che incontrano i cittadini, in Piazza del Popolo anche 'Pompieropoli'; Giornata della fondazione dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio celebrazioni in Calabria.

Giornata Malattie rare, Lega Filo d’Oro riaccende l’attenzioneRoma, 25 feb. (askanews) – Le malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro Diagnostico d ... askanews.it

Giornata Raccolta Farmaco. Fondazione Consulcesi in prima linea: la lista dei farmaci per aiutare i più vulnerabiliQuest'anno, dal 4 all'8 febbraio 2025, Fondazione Consulcesi rinnova il suo impegno partecipando attivamente alla Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. I volontari della ... quotidianosanita.it

Carnevale di Putignano - 4a giornata Ufficio stampa Fondazione Carnevale di Putignano - facebook.com facebook