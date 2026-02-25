giochi nascosti su kobo scopri il trucco per trovarli

introduzione questo testo propone una rassegna chiara e mirata sulla modalità sviluppatore dei lettori Kobo, analizzando cosa sia, come venga attivata, quali contenuti accessori possa offrire e quali accorgimenti adottare per un utilizzo responsabile. si esplorano gli elementi principali, tra funzionalità interne e possibilità di intrattenimento in ambiente e-ink, mantenendo un approccio neutro e basato sui fatti. devmode è l’abbreviazione di developer mode, un ambiente speciale pensato per lo sviluppo, la sperimentazione e la verifica di modifiche al sistema. funge da teoriail backstage del dispositivo, offrendo accesso a strumenti interni, log e metriche prestazionali. permette anche di eseguire codice non firmato e di bypassare alcuni controlli di sicurezza, a uso mirato. l’utilizzo di devmode può provocare malfunzionamenti e, in alcuni casi, compromettere la garanzia. l’operatività va gestita con cautela, evitando modifiche non comprese e limitando le azioni a quanto strettamente necessario. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Inviare foto su WhatsApp non sarà più come prima: scopri il trucco della versione betaWhatsApp sta testando una novità nella versione beta che rivoluzionerà il modo di condividere le foto.

Orio al Serio, sacchi di contanti nascosti nei bagagli: a trovarli è Yakisoba, il cash dog che vale un tesoroOrio al Serio, nelle verifiche dei controlli doganali, i cani antidroga e anti-contanti hanno scoperto sacchi di soldi nascosti nei bagagli di alcuni passeggeri.