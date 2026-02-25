Giochi e divertimento senza vincite in denaro | in fiera inaugurata la quarta edizione di Feexpo

Il mondo dell’amusement si dà appuntamento alla fiera di Bergamo per la quarta volta. Nella mattinata di martedì 24 febbraio, Davide Lenarduzzi, amministratore Delegato di Promoberg, ha inaugurato ufficialmente la quarta edizione di Feexpo, l’evento internazionale di riferimento per i professionisti dell’intrattenimento. Nel suo discorso di apertura, Lenarduzzi ha tracciato un confine netto tra il gioco d’azzardo e l’ amusement, definendo quest’ultimo come un settore dalla forte valenza etica e sociale. “A differenza dei giochi generalisti”, ha dichiarato il Ceo di Promoberg, “l’amusement si occupa esclusivamente di prodotti senza vincite in denaro. È un comparto che mette al centro l’esperienza, permettendo di fare comunità attraverso il gioco”. Il valore sociale dell’iniziativa è stato sottolineato dalla presenza di figure chiave dell’industria e dello sport: Tiziano Tredese, Presidente del Consorzio Fee, ha evidenziato come le sale giochi rappresentino presidi di socialità sicura, Alessandro Lama, Presidente di Federamusement Confesercenti, ha rimarcato la responsabilità degli operatori nel proteggere i giovani e facilitare le relazioni reali e Luca Massaccesi, Presidente dell’ Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

