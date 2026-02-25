Giocatori e dirigenti del Padova in visita agli anziani

Ieri 25 febbraio il centro servizi Beato Pellegrino di AltaVita-IRA ha ospitato l’attaccante Alessandro Seghetti, il centrocampista Giovanni Giunti e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli Ieri pomeriggio, 25 febbraio, il centro servizi Beato Pellegrino di AltaVita-IRA ha ospitato la visita di alcuni giocatori del Calcio Padova e di componenti dello staff biancoscudato. In sala polivalente hanno fatto il pieno di applausi l’attaccante Alessandro Seghetti, il centrocampista Giovanni Giunti e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Un incontro semplice e autentico, che ha portato sorrisi e allegria tra gli ospiti della struttura. I... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

