Ginnastica presentata a Roma la nuova divisa ufficiale FGI

Alla Lanterna – Palazzo Fuksas svelata la collezione 2026 della Nazionale Italiana di Ginnastica. Rinnovato l’accordo quadriennale tra Freddy e Federazione Ginnastica d’Italia. La Ginnastica italiana guarda al futuro nel segno dello stile e della tradizione. A Roma è stata presentata la nuova divisa ufficiale 2026 della Nazionale FGI, realizzata da Freddy, nel corso di un evento esclusivo ospitato presso La Lanterna – Palazzo Fuksas, a pochi giorni dal 157° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La collezione è stata svelata attraverso una performance narrativa ideata e diretta artisticamente da Giulia Staccioli, ex ginnasta olimpica e fondatrice della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria

Ginnastica ritmica - Campionato "Fgi». Pacini trionfa alla prima prova regionalePaolo Pacini ha vinto la prima prova del campionato regionale di ginnastica ritmica

Addio a Menichelli, 'angelo azzurro' della ginnastica tra Roma '60 e Tokyo '64Franco Menichelli ora volteggia tra gli angeli. Se n'é andato a 85 anni l'atleta simbolo della ginnastica artistica nell'Italia del boom, tra Roma '60 e Tokyo '64, il 'campione' per eccellenza prima ... ansa.it

Morto Franco Menichelli, addio all'angelo azzurro della ginnastica. L'oro a Roma e il fratello calciatoreIl mondo dello sport piange la scomparsa di Franco Menichelli, l'atleta che ha saputo far volteggiare l'Italia intera in un'epoca di rinascita e speranza. Si è spento a 85 anni colui che è stato il ... leggo.it

A Riccione lo sport cammina e corre per i diritti delle donne: presentata la prima edizione della “Walk & Run for Women” - facebook.com facebook