Gigliola Bordoni nominata nel cda dell’Erap | Così Acquaroli premia i voltagabbana

Gigliola Bordoni entra nel consiglio di amministrazione di Erap, scelta motivata dalla strategia politica di Acquaroli che premia i cambi di schieramento. La nomina arriva dopo un’intensa settimana di negoziati, con alcuni membri che hanno cambiato appoggio. La decisione suscita reazioni tra gli osservatori, che sottolineano il peso di queste mosse sulla governance dell’ente. La presenza di Bordoni si inserisce in un quadro più ampio di alleanze in evoluzione.

"Acquaroli fa campagna acquisti e premia i voltagabbana con tre posti nel consiglio d’amministrazione di Erap ". Così i gruppi assembleari di Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Ricci, Progetto Marche Vive, dopo le nomine uscite ieri dalla Regione. Nel mirino, tra gli altri, Gigliola Bordoni, ex vicesindaco di Monte San Giusto, passata al centrodestra dopo la rottura con il primo cittadino Andrea Gentili (Partito democratico). A settembre, Bordoni si era candidata con una lista civica a sostegno di Francesco Acquaroli. Ora la nomina nel cda dell’Erap, assieme a Tommaso Fagioli, consigliere comunale di Ancona eletto tra le fila della coalizione di centrosinistra alle ultime elezioni, e Federico Talè, ex consigliere regionale prima del Pd e poi di Italia Viva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il CdA di ERAP Marche approva il bilancio, investimenti nel prossimo triennio per 159 milioni di euroIl CdA di ERAP Marche ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il programma triennale delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, con investimenti complessivi di 159 milioni di euro nel prossimo triennio.

