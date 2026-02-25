Giarre piano straordinario di manutenzioni per prevenire il rischio idrogeologico

Prevenzione del rischio idrogeologico e decoro urbano al centro dell'azione ambientale di Igm, la società che ha in appalto a Giarre il ciclo dei rifiuti. Oltre al taglio delle sterpaglie con l'ausilio di decespugliatori, le squadre dell’Igm, di concerto con l’assessorato all’Ambiente diretto da Giuseppe Cavallaro, si occuperanno della rimozione dei residui di cenere vulcanica ancora presenti in alcune aree urbane, materiale che se trascurato finisce per intasare irrimediabilmente le caditoie. Programmata, d’intesa con il Comune, la bonifica di piazza Iuvara, il tratto terminale di corso Italia, via Croce e piazza Mazzini (area stazione ferroviaria). L’intervento comprende la rimozione di cenere vulcanica e scerbatura con l’impiego di decespugliatori e mezzi meccanici appositi. Le operazioni, oltre al ripristino del decoro urbano, mirano proprio a liberare i canali di scolo e i margini stradali per garantire la massima efficienza del sistema di drenaggio urbano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

