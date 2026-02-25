Giappone missili schierati per difendere Taiwan dall’invasione cinese I dettagli

L’antico attrito tra le due potenze asiatiche continua a rinnovarsi e, com’è accaduto spesso, il fulcro del diverbio resta Taiwan. Il ministro della Difesa, Shinjiro Koizumi, ha annunciato le modalità che verranno adottate per difendere l’autonomia governativa dell’isola. Difatti, entro il 2031 il Giappone schiererà missili terra-aria a Yonaguni per intercettare eventuali velivoli o missili cinesi. Il rapporto già teso tra le due potenze continua a tendersi come la corda di un violino. Nello specifico, l’obiettivo del Giappone è di sfruttare un’isola situata a 110 chilometri a est di Taiwan, Yonaguni, per difendere il territorio rivendicato dalla Cina. Il Giappone schiererà dei missili con una gittata di circa 50 chilometri, volti a intercettare ogni movimento cinese, tra velivoli o missili, qualora decidessero di attaccare Taiwan. Il seguente scontro tra Giappone e Cina non è il primo e si prospetta non essere l’ultimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

