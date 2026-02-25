Gianna Pratesi incanta Sanremo | i segreti dei centenari

Ha stupito l’Italia intera con la sua energia contagiosa: Gianna Pratesi, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. È una degli oltre 23mila centenari d’Italia, mentre i supercentari, quelli che hanno almeno 110 anni, circa una ventina, quasi tutte donne. “Sulle ragioni della longevità del nostro Paese possiamo solo abbozzare delle ipotesi”, chiarisce a LaPresse Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva. “Di sicuro incidono un’alimentazione ricca di frutta, verdure e cereali e una buona dose di esercizio fisico. Ma anche avere una vita sociale soddisfacente. La longevità potrebbe dipendere da un mix di stili di vita e affettività ”, spiega l’esperto. E poi c’è la componente genetica, che “incide per il 50%”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

