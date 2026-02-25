Giallo interattivo noir Magnolie inn

MAGNOLIE INN. Dopo due sold out, torna il nuovo Giallo Interattivo firmato De Curtis. Sabato 14 Marzo ore 21. Teatro Sala De Curtis. Con MAGNOLIE INN la Compagnia De Curtis firma il suo decimo Giallo interattivo: Un noir ambientato in un misterioso hotel, dove le camere nascondono segreti, dove ogni personaggio ha qualcosa da celare. Questa volta, più di ogni altra i veri detective sarete voi. Dovrete interrogare, osservare, incalzare gli indiziati e ricostruire la verità che si cela dietro sguardi e risposte. Solo la squadra che saprà leggere tra le righe potrà risolvere il mistero e VINCERE BIGLIETTI per la Stagione Teatrale De Curtis. Spettacolo - Gioco - Aperitivo con servizio al tavolo. Catering Quaranta. Prevendita biglietti online https:shorturl. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

