Giallo ad Aversa 23enne trovata senza vita in casa | scattano le indagini

Il cadavere di una giovane di 23 anni è stato scoperto nella serata di ieri all'interno di un'abitazione situata in Vito di Jasi. La ragazza, Luciene Polito, si trovava sola in casa al momento del ritrovamento. A far scattare l'allarme è stato un suo conoscente che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei né telefonicamente né tramite messaggi, ha deciso di raggiungerla personalmente e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta d'ingresso per permettere ai sanitari del 118 di accedere all'appartamento. Una volta entrato, il personale medico non ha potuto far altro che certificare il decesso della 23enne. Dalle prime verifiche, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di aggressione. Le cause della morte sarebbero riconducibili ad arresto cardiaco ed edema polmonare. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia normanna, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.

