Giacomo Bucci | Mainstream overtures in arrivo il 6 marzo

Mentre l'Italia si prepara alla settimana del Festival di Sanremo (24-28 febbraio), Giacomo Bucci, compositore e arrangiatore attivo nel cinema e nei media audiovisivi, si prepara a lanciare un progetto che guarda alla musica mainstream con gli occhi della tradizione orchestrale. "Mainstream Overtures" uscirà il 6 marzo 2026, appena una settimana dopo la conclusione del Festival. Un timing non casuale: "In un momento in cui l'attenzione del pubblico italiano è concentrata sulla musica pop, voglio mostrare come questi brani possano vivere una seconda vita attraverso il linguaggio sinfonico", spiega Bucci. "Non si tratta di semplici cover orchestrali, ma di reinterpretazioni che mantengono l'anima dei brani originali traducendoli in un vocabolario espressivo diverso". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

