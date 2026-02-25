Gestione di Amiu sbilanciata in favore di Bari | il controllo analogo non è congiunto statuto da cambiare

Nel suo parere, l'avvocato Ilacqua mette nero su bianco tutte le criticità. L'attuale assetto societario penalizza Foggia Consta di 20 pagine la relazione trasmessa al Comune di Foggia dall’avvocato Antonino Ilacqua, incaricato delle verifiche legali relative agli anni dal 2013 al 2024, afferenti anche agli aspetti finanziari, nell’ambito del controllo analogo congiunto di Amiu Puglia Spa. È datata 19 gennaio. Era chiamato a esprimersi, in particolare, sul controllo che detta le linee strategiche e le scelte operative fondamentali, incidendo sulla governance della società in house, e sulla ripartizione degli utili. Inquadrato il contesto giuridico nelle prime dieci pagine, il professionista ha analizzato lo statuto e i patti parasociali della società Amiu Puglia, sottoposta a controllo analogo congiunto dei due soci, il Comune di Bari e il Comune di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

