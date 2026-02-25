Gestione del rischio Sannio Valley e Imprenditore Corazzato fanno squadra

Sannio Valley e Imprenditore Corazzato in partenariato per portare la cultura della gestione del rischio come leva di crescita per le imprese del territorio Imprenditore Corazzato, realtà specializzata nella consulenza indipendente per la gestione del rischio e la protezione patrimoniale, e Sannio Valley, da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo economico e sociale del Sannio e delle aree interne, annunciano la firma di un accordo di partnership. L’obiettivo è diffondere consapevolezza sul tema della gestione del rischio tra imprenditori, professionisti e piccole imprese del territorio. Un tema che spesso resta in secondo piano rispetto alla gestione quotidiana dell’azienda. Imprenditore Corazzato, fondata da Michael Vendemini e Romeo Ricci, metterà a disposizione competenze ed esperienza nella diagnosi e gestione dei rischi secondo lo standard internazionale Iso 31000, con incontri formativi dedicati a imprenditori e professionisti del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Benevento, al via le Sannio Valley Masterclass: primo incontro dedicato a JavaA Benevento è iniziata la prima tappa delle Sannio Valley Masterclass, un evento dedicato a Java che punta a migliorare le capacità dei professionisti locali.

Sannio Valley Voices debutta su LinkedIn: online il primo contributo di Giovanni SeveriniGiovanni Severini ha pubblicato il suo primo articolo su LinkedIn, segnando l’inizio di Sannio Valley Voices.

