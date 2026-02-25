google ha presentato una serie di aggiornamenti per l’ecosistema android, introducendo gemini come agente autonomo capace di gestire attività complesse, potenziando circle to search con riconoscimento multi-oggetto e ampliando la protezione con scam detection. le novità mirano a migliorare efficienza e sicurezza su dispositivi di punta come la serie galaxy s26 e gli smartphone della serie pixel 10, con disponibilità in beta e in mercati selezionati. gemini: agente autonomo per gestire attività multistep. la funzione principale consente a gemini di affrontare task suddivisi in passaggi, automatizzando operazioni ripetitive. l’utente può attivare l’automazione tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione e chiedere assistenza per prenotare una corsa o ripetere l’ultimo ordine. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini ordinerà presto doordash e prenoterà le tue corse

