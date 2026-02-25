Gemini ordinerà presto doordash e prenoterà le tue corse
google ha presentato una serie di aggiornamenti per l’ecosistema android, introducendo gemini come agente autonomo capace di gestire attività complesse, potenziando circle to search con riconoscimento multi-oggetto e ampliando la protezione con scam detection. le novità mirano a migliorare efficienza e sicurezza su dispositivi di punta come la serie galaxy s26 e gli smartphone della serie pixel 10, con disponibilità in beta e in mercati selezionati. gemini: agente autonomo per gestire attività multistep. la funzione principale consente a gemini di affrontare task suddivisi in passaggi, automatizzando operazioni ripetitive. l’utente può attivare l’automazione tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione e chiedere assistenza per prenotare una corsa o ripetere l’ultimo ordine. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
