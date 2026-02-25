Gelo artico al Meazza | il Bodo Glimt vince 2-1 e caccia l’Inter dalla Champions

Il gelo artico ha influenzato la partita, portando il Bodo Glimt a vincere 2-1 e eliminare l’Inter dalla Champions. La squadra norvegese ha sfruttato le condizioni atmosferiche estreme per sorprendere i nerazzurri, che non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata. La sfida si è disputata a San Siro, dove le basse temperature hanno inciso sulla prestazione di entrambe le squadre. Alla fine, la vittoria del Bodo Glimt ha chiuso il cammino europeo dell’Inter.

Milano, 24 febbraio 2026 – Niente rimonta, niente impresa. L’Inter saluta la Champions e lo fa nel mondo più amaro: dopo il ko all’andata contro il Bodo Glimt, a due passi dal Circolo Polare Artico, il ko arriva anche a San Siro: 1-2. Il gelo non è in Norvegia, il gelo è al Meazza, nonostante il +10 dal Milan in campionato e la semifinale di Coppa Italia col Como in vista. La strada in Europa finisce qui. Non sono bastati ben 32 tiri nerazzurri verso lo specchio (appena 7 per i norvegesi). L’ex rossonero Hauge, come all’andata, ha trafitto Sommer che aveva murato alla disperata Blomberg, il tutto a causa di un disimpegno scriteriato di Akanji. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sorteggio Champions League: Inter al gelo contro il Bodo/Glimt, l’andata sarà esclusiva Prime VideoQuesta sera si è svolto il sorteggio della Champions League e l’Inter ha trovato subito una sfida difficile.

Inter Bodo Glimt 1-2: delusione cocente, nerazzurri eliminati dalla Champions LeagueL’Inter ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bodo Glimt, una perdita che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pronostico Bodo/Glimt-Inter 18 Febbraio: nerazzurri nel gelo artico; Pronostico Milan-Como 18 Febbraio: recupero fondamentale al Meazza; Pronostico Al Okhdood-Al Qadisiya 20 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Saudi Pro League; Pronostico Damac-Al Shabab 20 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Saudi Pro League.

Freddo Artico in arrivo: occhio al Gelo nella Notte di San SilvestroSiete pronti a una fine d'anno da brividi? Dalle lontane terre del Circolo polare Artico stanno per arrivare venti freddissimi che provocheranno un importante calo delle temperature: occhio ... ilmeteo.it

Gelo e neve in Italia, calo termico al Centro-Sud. Quanto durerà? Temperature record e previsioniL'Italia sotto lo zero. Quanto durerà il gelo artico che sta sferzando il paese? Gelo, vento e neve continuano a imperversare, dal nord fino alla Sardegna e alla Sicilia, con il Vesuvio in parte ... corriereadriatico.it

Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook

#Inter 1-2 #BodoGlimt : Alessandro Bastoni (2-5 agg) #InterBodo #Calcio #InterBodoGlimt #UCL x.com