Garage in fiamme una ragazza rimane ustionata

Un incendio in un garage di Sant’Erminio ha causato ustioni a una ragazza, che si trovava all’interno al momento del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco si è sviluppato improvvisamente, probabilmente a causa di un cortocircuito. La giovane, che ha subito lievi ustioni, è stata soccorsa immediatamente dai vigili del fuoco e trasportata al pronto soccorso. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Una giovane donna è rimasta lievemente ferita nell' incendio in un garage di Sant'Erminio. La ragazza, a quanto è stato possibile apprendere, ha riportato ustioni non particolarmente gravi. L'incendio si è verificato nella prima mattina di ieri in via Bramante. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso alla ragazza, e la squadra volante della questura che sta effettuando accertamenti su quanto accaduto. Da chiarire, a quanto si apprende, la presenza della stessa ragazza che si trovava nel garage al momento dell'incendio. Forse un alloggio rimediato. E, secondo una prima valutazione, a provocare l'incendio, potrebbe essere stato il tentativo di accendere un fuoco, forse per riscaldarsi.