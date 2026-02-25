Gambro approvata in Regione una risoluzione per tutelare l' occupazione

Adottare una strategia unitaria per risolvere la crisi occupazionale dell'azienda Gambro-Vantive di Medolla (Modena) e tutelare il futuro del distretto biomedicale modenese. A tal fine la Regione avvii un confronto con la proprietà, i sindacati e le amministrazioni locali e promuova un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per concordare un percorso che garantisca continuità allo stabilimento. È l'impegno chiesto alla giunta dal Partito democratico con una risoluzione a prima firma Maria Costi, approvata in commissione Politiche economiche, presieduta da Luca Giovanni Quintavalla, emendata dalla stessa Costi. Unanime da parte dei consiglieri la volontà di salvaguardare il futuro dell'azienda. "A ottobre 2025 - ha spiegato Costi - è stato formalmente aperto lo stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda Gambro-Vantive di Medolla che conta oltre 500 dipendenti e rappresenta uno dei poli industriali più avanzati del settore specializzato in apparecchiature per la dialisi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

