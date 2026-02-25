Gallarate | tre penalisti spiegano la riforma Nordio per il Sì

Gallarate si mobilita per il Sì al referendum sulla giustizia: il mondo di CL in prima linea Il Centro culturale Tommaso Moro di Gallarate, espressione del movimento di Comunione e Liberazione, ha lanciato un’iniziativa per promuovere il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia, in programma per il 22 e 23 marzo 2026. L’appuntamento, previsto per il 5 marzo alle 21 presso la Sala Scuderie Martignoni, vedrà la partecipazione di tre avvocati penalisti milanesi e sarà l’occasione per discutere le modifiche costituzionali proposte dalla riforma Nordio. L’iniziativa, intitolata Una scelta consapevole per una giustizia più giusta, mira a coinvolgere la cittadinanza in un dibattito informato sui contenuti della riforma, che introduce, tra l’altro, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il sorteggio per la composizione dei Consigli superiori della magistratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

