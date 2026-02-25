Galaxy s26 ultra fotocamera invariata perché la scelta è difficile da contestare

la gamma galaxy s26 è al centro di una discussione mirata a bilanciare hardware e software per la fotocamera, con particolare attenzione alle versioni s26 ultra e s26 plus. questo articolo sintetizza la strategia, le offerte di pre-ordine e le prospettive di sviluppo, offrendo una visione chiara delle scelte di samsung senza concentrarsi esclusivamente sulle specifiche hardware. non si assiste a un rinnovamento radicale delle fotocamere rispetto al modello precedente: la mossa è orientata a ottenere una esperienza fotografica ottimale attraverso un equilibrio tra componenti hardware e una gestione software avanzata. anche se presente una fotocamera da 200 megapixel, samsung non punta a offrire le specifiche più elevate in senso assoluto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

