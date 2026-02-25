Galaxy S26 ufficiale | Samsung spinge l’AI in background alza la privacy su Ultra e aggiorna tutto il pacchetto

Galaxy Unpacked 2026: tre modelli, un obiettivo: rendere l’AI “invisibile”, utile e sicura, con un salto netto su privacy e prestazioni (soprattutto su Ultra) Samsung ha annunciato la serie Galaxy S26 con un messaggio che, lato prodotto, è chiarissimo: l’intelligenza artificiale non deve essere una feature da aprire e chiudere, ma un livello operativo proattivo e adattivo, capace di ridurre passaggi, tempi e frizioni nelle attività quotidiane. In altre parole: meno “tocco qui, poi lì”, più risultati. Il cuore del posizionamento è un’AI che lavora sul contesto. Dalla gestione degli impegni alla ricerca di informazioni, fino a foto e contenuti: l’obiettivo dichiarato è far scendere il “costo cognitivo” dell’uso dello smartphone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

