Samsung ha presentato ufficialmente la serie Galaxy S26, evidenziando un nuovo approccio all’intelligenza artificiale integrata, che ora funziona in background come parte del sistema operativo. La gamma include anche un modello Ultra con maggiore attenzione alla privacy, mentre tutti i dispositivi ricevono aggiornamenti software mirati. La strategia dell’azienda punta a rendere l’AI parte integrante dell’esperienza senza richiedere interventi attivi da parte degli utenti.

Galaxy Unpacked 2026: tre modelli, un obiettivo: rendere l’AI “invisibile”, utile e sicura, con un salto netto su privacy e prestazioni (soprattutto su Ultra) Samsung ha annunciato la serie Galaxy S26 con un messaggio che, lato prodotto, è chiarissimo: l’intelligenza artificiale non deve essere una feature da aprire e chiudere, ma un livello operativo proattivo e adattivo, capace di ridurre passaggi, tempi e frizioni nelle attività quotidiane. In altre parole: meno “tocco qui, poi lì”, più risultati. Il cuore del posizionamento è un’AI che lavora sul contesto. Dalla gestione degli impegni alla ricerca di informazioni, fino a foto e contenuti: l’obiettivo dichiarato è far scendere il “costo cognitivo” dell’uso dello smartphone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy S26 ufficiale: Samsung spinge l’AI “in background”, alza la privacy su Ultra e aggiorna tutto il pacchetto

Samsung galaxy s26 ultra scopri come funziona la privacy displayNel panorama degli smartphone del 2026, Samsung presenta un nuovo metodo di protezione della privacy integrato nello schermo: Privacy Display sul...

