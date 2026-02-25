Galaxy s26 series sarà ancora dura per gli occhi sensibili

l’analisi mette in luce come la gestione della modulazione della luminosità e la presenza del flicker influenzino l’esperienza d’uso della serie galaxy s26. si evidenzia l’ assenza di opzioni dedicate al ridurre il flicker, l’impatto della privacy display sul controllo della luminosità e il confronto con soluzioni concorrenti in grado di offrire frequenze pwm più alte. pwm galaxy s26: panoramica sull’illuminazione e comfort visivo. secondo samsung, il comportamento del dimming rimane invariato rispetto ai modelli precedenti, senza presente una opzione di riduzione del flicker né una modalità DC-like per la modulazione della luminosità. assenza di opzioni di riduzione del flicker e dimming. non è disponibile una funzione che permetta di spegnere o sostituire la modulazione PWM a colori con una soluzione alternativa: ciò può provocare affaticamento visivo o discomfort in utenti sensibili al pwm. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

