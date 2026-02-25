Galaxy s26 serie | samsung presenta una funzione che cambia tutto

la serie galaxy s26 di samsung entra in scena con un profilo più snello, prestazioni potenziate e una gestione termica attentamente ripensata. tra le novità spicca un privacy display di livello hardware capace di proteggere notifiche, app e persino l’accesso al PIN, offrendo un livello di sicurezza superiore ai tradizionali proteggi-schermo. la gamma è composta da tre modelli e le pre-ordinate sono già aperte, con le spedizioni iniziate dal 11 marzo. il presente testo sintetizza le principali caratteristiche, le differenze tra i modelli e le modalità di acquisto. nel galaxy s26 ultra è stata rivista la camera di raffreddamento per aumentare la dissipazione del calore, consentendo al dispositivo di rimanere molto più sottile e stabile durante l’uso intenso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

