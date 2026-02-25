galaxy s26 serie prova pratica deludente troppo simile al passato

la serie galaxy s26 presenta una linea di continuità con poche novità sostanziali, enfatizzando soprattutto una soluzione di alto livello per la versione ultra. l’analisi evidenzia una gestione della gamma che, pur offrendo basi solide, risente di una mancanza di aggiornamenti drastici rispetto al passato recente. si esplorano le differenze tra i modelli base e ultra, le scelte di processore a livello globale e l’impatto sul valore percepito dai consumatori. galaxy s26 e s26 plus: poca cura e attenzione. nell’insieme, i due modelli base mostrano cambiamenti molto contenuti. non si registrano aggiornamenti all’hardware della fotocamera, rimasta identica rispetto al modello precedente, mentre si introducono un chip aggiornato e una funzione di display con privacy integrata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

