Galaxy s26 serie | ho provato in anteprima e samsung gioca a scacchi non a dama

questa anteprima analizza la gamma galaxy s26, composta da s26, s26 plus e s26 ultra. vengono esaminate le novità principali: design uniforme, privacy display, miglioramenti della fotocamera, opzioni di colore e le condizioni di pre-ordine e prezzo. la serie introduce una funzione hardware dedicata, basata su un sistema a doppio pixel, che rende lo schermo invisibile agli angoli laterali. questa modalità è personalizzabile e può essere attivata per notifiche, applicazioni selezionate e persino la schermata di blocco. il display può essere utilizzato insieme alle galaxy routines, offrendo un controllo granularissimo della visibilità. quando attivata, la visualizzazione tende a scurirsi leggermente, senza compromettere la luminosità complessiva. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

